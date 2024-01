Conflicto: marcha atrás nacional para que los museos estén abiertos

La medida afectaría a la Casa Histórica, ya que formalmente es un museo cuya gestión depende de la Nación. En medio de las vacaciones y con el turismo instalado en la provincia (así como en todos los otros destinos del país), que no se abran las puertas era una delicada señal de protesta a la comunidad, aunque basada en una lógica quizás irrefutable: si se dispone no pagar, no se puede exigir el cumplimiento de la tarea.