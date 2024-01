Dos visiones sobre Gaza

La inmensa destrucción está aumentando el odio y haciendo que uno se pregunte si algún día será superado. El poema “Venganza”, del poeta palestino Taha Muhammad Ali, puede proporcionar una respuesta –una biografía de Muhammad Ali de la escritora Adina Hoffman, My Happiness Bears No Relation to Happiness: A Poet’s Life in the Palestina Century (Mi felicidad no tiene relación con la felicidad: la vida de un poeta en el siglo palestino), ganó el premio Wingate del Jewish Quarterly 2010–: