El regreso de Mercedes Sosa

-Hay toda una historia alrededor de esa grabación. De arranque las cuestiones técnicas, es un disco que gracias a la cabeza de Amilcar Gilabert y Gustavo Gauvry se escucha hoy en día como si fuese un disco del siglo XXI, con esa gran mezcla entre sonido ambiente, aplauso sobre todo y música, su voz. Uno puede escuchar hasta el set completo de Domingo Cura si se le presta atención. Y después momentos más de soledad o de crudeza como “Los mareados”, los primeros segundos en términos sonoros es una cosa impresionante. Lo lindo de ese estudio-móvil pre Del Cielito es que después termina siendo la metodología para hacer obras fundamentales para la historia argentina como “De Ushuaia a la Quiaca”. Es la misma técnica la que hacen (Gustavo) Santaolalla y León (Gieco), un poco la experiencia de ese estudio-móvil inserto en el sótano del Teatro Ópera rodeado de milicos contando sus anécdotas de represión mientras Gustavo Gauvry intentaba registrar todo lo que podía. Después hay perlas, como por ejemplo que “María va” no se registró y que un héroe lo grabó en un cassette de aire y si uno lo compara en el disco no hay tanta diferencia sonora. Tenés que ponerte muy exquisito para darte cuenta de que “María va” no está grabada por Del Cielito. Es un aporte increíble ese disco, también porque es el disco más vendido de la historia de la música argentina. Hay registros hasta que Grinbank tuvo los derechos, que fueron apenas siete u ocho meses y después lo vende a PolyGram, y los registros se pierden, no existen. Pero hasta ese momento habían vendido casi un millón de discos y se había editado en más de veinte países.