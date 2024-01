Las historias de desamor conmueven a Valentina Olguín

- Es un buen tema; por ahí algunos piensan que la sensualidad es algo superficial y la verdad es que no me gusta jugar un poco con la sensualidad, no pasarme de la raya o que termine siendo algo grotesco más bien. Soy muy coqueta desde muy chiquita, me gusta siempre maquillarme, perfumarme el pelo y más para mí; me encanta ese autocuidado, me resulta súper didáctico también todo lo que es el skin care, el make up, armar looks que también forman parte de transmitir una sensualidad para mí y para quien las recibe. Sobre todo en los shows, no es que quiero forzar a que salga así, sino que creo que tiene que ver con todo. En mí sale mostrar eso y en mi vida también me gusta.