La intervención, una opción en estudio para los entes culturales

“La cultura es una herramienta de transformación, quizás la más potente, creadora de identidad, fortalecedora de los cambios y del dinamismo social. Queremos que el dinero le llegue a los artistas, no podemos eludir más ese debate, aunque hay muchos artículos por mirar”, agregó, en referencia a la iniciativa. Asimismo, sugirió que se implemente un sistema de mecenazgo privado “para agregar y no sustituir los fondos públicos” en apoyo de los realizadores, como viene haciendo desde hace años la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordó además que el año pasado, cuando se sancionó la prórroga por 50 años de los aportes específicos para la cultura, su bancada no apoyó la iniciativa: “era una enormidad de plazo, no ponía tope a los gastos administrativos e iba en contra de la innovación y del cambio”.