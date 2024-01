Colalao del Valle celebra la Fiesta del Antigal

Carlos Balzaretti reconoce estar preocupado por la situación económica del país y por cómo afectan algunas de las medidas propuestas por el presidente Javier Milei al sector musical: “Claramente la estamos pasando muy mal y lamentablemente, para algunos, la música no es muy importante cuando en realidad el arte te salva el alma, te pone en tierra y te da motivos para seguir adelante. Lamentablemente el músico no tiene ninguna protección, no tiene un sueldo mensual, no tiene obra social, ni sepelios, ni jubilación. Por eso yo fundé la asociación de músicos Tucumán Canta para ver si así podemos juntarnos más e intentar conseguir que algunas de estas cosas mejoren y podamos entrar más en el sistema”.