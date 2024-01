Milei, confiado con la posible aprobación de la ley ómnibus: "Están los números"

Dentro de sus objetivos, el titular del Ejecutivo argentino indicó que la idea es privatizar el Banco Nación, como todas las empresas del Estado: “Todo lo que podamos pasar al sector privado lo vamos a hacer. No sé si genera ganancias o valor”. “Tenemos tantos años de adoctrinamiento y lavado de cabeza que la gente tiene miedo a la libertad”, agregó. En la entrevista, el Presidente confirmó que el próximo lunes viajará a Davos y contó que si bien hay más de 60 pedidos de reuniones bilaterales, “voy y me vuelvo porque no tengo forma de dar respuesta física a esa demanda”.