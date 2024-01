Oficializan la emisión de letras del Banco Central para pagar deuda externa

Entre los principales vencimientos en moneda extranjera, de acuerdo con el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, figuran US$ 1.915 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), US$ 1.577 millones en títulos públicos y US$ 436 millones con otros organismos bilaterales y multilaterales, además de US$ 8.104 millones en letras del Banco Central.