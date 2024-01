Moria Casán dio detalles de la fuerte pelea que tuvo con Pampita

A pampita “se le suelta algún chip”

Luego, habló de que a "Pampita" cada tanto le surgen “brotes” y que no puede controlarlos: “Ella puede manejar muy bien el show pero no lo maneja del todo como para controlar cierta histeria y cierto brote que le agarra”, y agregó que “hay una cuestión de códigos que esta pibita (en referencia a la modelo) no maneja porque se le suelta algún chip”.