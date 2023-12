El fuerte cruce entre Moria Casán y “Pampita” en el Bailando 2023: gritos, ninguneos y pases de facturas

“No seas jurado de jurado. No seas buchona”, se enojó Moria. “No soy buchona, pongo lo que se me antoja”, disparó Pampita. Y el ida y vuelta continuó: “Entonces no digas que regalo nota, porque yo no regalo nada. Tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, sé de qué hablan. Me podría ir de vacaciones y no me voy porque hay que ser profesional, dejar de joder con el jurado y decir que regalamos notas. No te escucho. No te escucho. Dejá de gritar, loca. Viene a dar lecciones de lo que uno regala. Amén, padre nuestro“, disparó Moria, a los gritos.