VIDEO Presupuesto para universidades: Yedlin y Cisneros, los diputados por Tucumán que bajaron al recinto

Y prosiguió sobre la movilización: “Hay quienes pueden creer que son ‘lágrimas de zurdos’ o ‘de diestros’, o que no tiene importancia. Pero hay otros, como nosotros, que creemos que es la expresión de un pueblo que le está indicando a su gobierno, elegido democráticamente, que cambie el rumbo, que entienda que hay cosas que se deben mejorar y que no tiene la verdad única en ningún lugar. Que no hay fuerzas del cielo y gente de bien; mientras que se pone en riesgo la educación pública para el resto de los argentinos”.