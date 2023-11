Bailando 2023: se conoció el verdadero motivo de la salida de Camila Homs del programa de Tinelli

Fue Homs quien lanzó el primer misil al decir que votaba a Yeyo De Gregorio "y su bailarina", cosa que enojó a la tiktoker, a quien la participante llamó "falsa" por haberla votado en la sentencia anterior. "Mi voto claramente va para Cami Homs porque la verdad que no me gustan las formas, no me gusta que mienta y tampoco me gusta que me diga la ‘la bailarina de...’. En todo caso, ella es ‘la ex de...’ y nadie le dice nada. Nada, eso", expresó la compañera de baile de Yeto De Gregorio.