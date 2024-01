Junior Benítez: cuáles son los antecedentes de violencia contra su ex novia

Una noche de febrero de 2022, Benítez fue acusado de violar la orden judicial. Fue una vez más hasta la casa de Malvinas Argentinas y amenazó de muerte a Juan Carlos: “Vos me denunciaste, vos me hiciste meter en cana, te voy a matar”, le habría proferido. En la denuncia consta que también amenazó a su ex cuñado. En esa ocasión logró ingresar al interior de la vivienda y empujó a su suegra y a la nuera que estaba embarazada de tres meses.