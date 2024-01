Violencia y denuncias: murió la ex novia de un ex jugador de Atlético Tucumán

Anabelia Ayala había denunciado a su ex novio, Junior Benítez, ex Atlético y ex Boca, por violencia de género. Fue hallada muerta a primeras horas del 2024 en su casa, por su madre y hermano. La familia en primera instancia apuntó contra el futbolista ya que a pesar de tener detención domiciliaria seguía acosando a la víctima.