Combi: para desconfiar de la realidad

Hay una especie de suerte mántrica en el montaje de esta novela, que reitera escenografías con el propósito de profundizar cada vez más en la naturaleza del sitio, a través de una charla hilarante (incluso cuando relatan cadáveres de animales a los que les sacan los ojos) que discrepa sobre casi todo, no por pura morbosidad del inevitable camino a la muerte, sino por lo que sucede en medio o detrás de lo que se cuenta: “El único camino es la muerte. No sé porqué la palabra camino tiene tanto prestigio”. Por eso, Combi no es una novela de viaje ni aventuras, sino una serie de caminos alternativos: pasajes que se abren y cierran, no buscan la verdad del camino (sino la novela se llamaría, patéticamente, “El viaje de la vida” o algo así de burdo), sino que se levanta sobre sus dialectos opuestos, vivencias opuestas, enigmas de lo opuesto. “Al poseer alma, sentimos el llamado natural de la existencia, permitiéndonos ser testigos de un acto creador, perfecto y original”.