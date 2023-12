En esta “Combi” fluyen las historias más interesantes: el nuevo libro de Aníbal Costilla

- Fue hace un par de años. Soy docente y me tocaba viajar desde mi pueblo (El Mojón, en el departamento Pellegrini) hasta la capital de Santiago del Estero, distante a más de 220 km. Es verdad que existían, y existen hoy, otros medios de transporte, pero la combi era la que solíamos elegir con más frecuencia. Nos permitía ir más cómodos, con la ventaja de que nos recogía desde nuestro domicilio. Tiempo después comencé a pensar en la escritura de esa experiencia. Empezó como un informe breve y metódico sobre aquello que ocurría durante los viajes, y con el pasar de las páginas escritas fue tomando otra dimensión. Hasta que fueron apareciendo las primeras ideas sobre la novela, porque tenía la certeza de que debía ser una novela esto que empezaba a tomar forma. No fue fácil, ya que no tenía material de apoyo y no sabía cómo seguir. Es muy escasa la literatura sobre viajes o al menos yo no pude encontrar nada interesante para guiarme. Pero no renuncié a la escritura.