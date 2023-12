El Instituto Técnico de la UNT comenzó a festejar el centenario de su existencia

El acto, entonces, es sólo el inicio de los festejos, que seguirán en marzo (conmemorando el día en que el IT abrió sus puertas) y durante el resto del año. “Este recorrido conmemorativo será sobre dos ejes: reflexión y acción. Reflexión de nuestras fortalezas y debilidades, de lo que nos enorgullece y de aquello que necesitamos mejorar. Reflexión de nuestras deudas y también de reforzar los valores que nos identifican. Este año debe ser de reflexión y de acción, porque no podemos concebir pensamiento sin ejecución, menos en un instituto técnico. No se concibe la teoría sin la práctica”, indicó Landers, que se lamentó de las condiciones edilicias del espacio. “Gracias a esta promoción (1974) por su compromiso y por organizar este emotivo acto. Perdón por no haber podido proporcionarles un espacio en mejores condiciones. Pero esa es una cuestión, entre muchas otras, de la que ya nos estamos encargando”, aseguró y completó: “estamos llenos de desafíos, y uno de ellos es el de seguir demostrando la calidad de nuestra educación, democrática, pública, técnica y gratuita”.