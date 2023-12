Algunos avalan un eventual cobro a alumnos foráneos, pero otros lo rechazan fuertemente

También aplaudió el posible cambio en la forma en que se reparte el dinero el presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria. “Soy alumno de Veterinaria, y sé lo que es pelear por una Facultad, por una carrera, que no tiene los ingresos necesarios para andar normalmente. Hay docentes que no cobran. Hoy Veterinaria no cuenta con presupuesto propio, y tiene una cantidad superior de alumnos que las otras carreras. Si se cumplen (las reformas) se le podría asignar un presupuesto a Veterinaria”, dijo Carim Chehuan. También avaló la posibilidad de que se arancele el estudio para alumnos extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país. “Es posible; no veo nada negativo en que no se pudiera hacer”, puntualizó.