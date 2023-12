Harán “el asado más grande del mundo” en Tucumán para personas en situación de calle

En Un Plato Caliente invitan a las personas a hacer un trabajo de análisis introspectivo para reconocer las falencias y las actitudes negativas que tenemos tan arraigadas en busca de lograr un cambio para mejor. “¿Sabes qué es lo que más sufre la gente en situación de calle? No es la falta de comida porque comerán del piso; no es la falta de un lugar para dormir porque dormirán en el piso; no es el frío ni el calor porque encontrarán un cartón o un árbol para resguardarse del clima. Nada de eso. Lo que más les duele es la indiferencia y la discriminación que reciben todos los días por parte de la gente”, remarcó.