La sacrificada historia del nuevo refuerzo de San Martín de Tucumán: de repartir folletos hasta vender pollos para ayudar a su familia

“Leo” tendrá su primera experiencia lejos de Córdoba. “Cuando surgió la posibilidad, ya quería venir. En ese instante, mi mamá habló conmigo y me dijo, ‘si vos sos feliz, yo soy feliz. Sea cual sea la decisión que tomés, te voy a acompañar”, recuerda casi con la voz entrecortada. “Si no fuera por ella, no sería nadie. Ella me acompañaba a los entrenamientos, hizo un gran esfuerzo. No me quedan dudas de va a estar en los partidos en La Ciudadela”.