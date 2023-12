Matías García y Leonardo Monje, los primeros pasajeros en llegar a San Martín

“Estoy tranquilo y muy feliz por estar sumando minutos. Trato de aprovechar las oportunidades que me van dando. Me tocó jugar contra San Martín, era un partido complicado, más porque era en Tucumán y siento que cumplí. Por algo el técnico siguió confiando en mí. Fue muy lindo jugar ahí, no sentí presión. Estaba hermosa la cancha. No me imaginaba que iba a jugar, porque hasta lo último nunca sabemos, hasta que da el equipo. Sentí que era un partido importante para mí. Ellos tenían muy buenos jugadores. Pero siento que cumplí”, recordaba “Leo” en una entrevista a La Voz del Interior, haciendo referencia al partido que finalizó 0-0 por la fecha 14 del 2022, en la que enfrentó al “santo” que era dirigido por Pablo De Muner.