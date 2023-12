Controles: desde enero vuelve a funcionar el cepo en Yerba Buena

Para tranquilizar a la población, De la Orden explicó que los cepos que se usarán “son modelos que se vienen utilizando no tan solo en la Argentina, sino en todo el mundo”. “Son unos (modelos) planos que hemos adquirido y que se han realizado en el área del municipio, con personal nuestro. Es todo creado por nosotros, pero con un sistema que permite que el vehículo fundamentalmente no se dañe. Nos hemos encontrado con una situación muy particular: los vehículos de hace 10 años no son los mismos que ahora; los rodados han cambiado, ahora tienen un rodado mucho más grande, entonces también hemos tenido que implementar cepos más grandes”.