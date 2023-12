Cisneros cargó contra el Presidente: "Lo que dijo Milei es grave"

El peronista recordó que desde su asunción en la Cámara Baja, en 2019, nunca cobró sueldo. "Lo dono porque yo percibo mi sueldo de la Bancaria, pero nunca lo he hecho público porque no creo que sea el único, ni tampoco busco hacer sorteos ni nada por el estilo. O sea, no le hace bien a la democracia, no le hace bien al Parlamento este tipo de acusaciones porque hay, como en todo, hay buenos y malos en el fútbol, en el gremialismo, en la política, en las cámaras, en los ministerios, en el gobierno", expresó.