Un ex jugador de San Martín se recibió de ingeniero

“Estudiar era lo que más me gustaba porque me liberaba un poco de pensar en el fútbol todo el tiempo, necesitaba salir del ambiente y lo disfrutaba”, contó el también ex jugador de Boca, en diálogo con TN. “Mi padre es agrónomo y tenía cerca la profesión, me fue llevando. Yo me crié en el campo y la vida acá me gusta, quiero estar conectado con la naturaleza, el aire libre”, agregó.