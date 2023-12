Puede fallar, diría Tu Sam

Supongamos que puede zafar de la justicia en parte –ya que sus juristas también deberán transpirar la camiseta- a la vuelta de la esquina lo espera el Congreso. Hasta que no sepamos cómo se conforma la comisión bicameral de los DNU, no se pueden proyectar escenarios. El oficialismo dice que nunca se rechazó un decreto de esas características en el parlamento. Claro, tampoco nunca ha habido un presidente con tan poco poder político desde 1983. De todos modos, la legislación de CFK sobre los DNU ahora se le vuelve en contra al kirchnerismo: tendrían que rechazarlo ambas cámaras para dejarlo sin efecto. El no peronismo ya birló a la primera minoría de UP en el Senado. Incertidumbre.