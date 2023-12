El DNU de Javier Milei suma rechazos de constitucionalistas

Sobre la vigencia del decreto leído por Milei en la noche del martes, el autor del libro “Brevísimo curso de Derecho para no Abogados. La Constitución explicada para entender nuestra vida en común”, hizo énfasis en “un pequeño detalle de la letra superfina” que establece que las leyes valen desde los ocho días de su publicación en el Boletín Oficial. “La mayoría de los DNU dicen, salvo que la ley diga lo contrario, lo mismo es el criterio de un DNU. Ahora, este DNU no dice, como históricamente han dicho muchos, tal vez se le haya pasado, tal vez no, tal vez fuera interesante hacerlo, pero no dice eso. Entonces, alguien podría decir, bueno, hoy no está vigente, porque no dijo que está vigente desde hoy”, detalló Arballo.