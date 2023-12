Danza entre tangos, alegrías y bulerías

- Mi balance en el flamenco es cada año más que positivo, pero con la expectativa de que siempre me queda algo más entre mis proyectos para estrenar. A nivel teatral arrancamos el año con “Semana Santa en Sevilla”, que gracias al apoyo del Ente Cultural y de su presidente, Martín Ruiz Torres, venimos haciendo desde hace tres años. “EnLorquecidas” también juega un rol muy importante entre mis obras ya que pudimos participar del Mayo de las Letras, y también realizar funciones para instituciones educativas. De esa manera llegamos no sólo al público adulto sino también al adolescente. Además también hemos participado de producciones nacionales, en zarzuelas y en eventos de colectividades porque los grupos que dirijo no sólo difunden la danza sino también las tradiciones españolas. Muchas personas llegan a mis clases con diferentes expectativas. Algunas quieren transitar este camino más a nivel académico, otras por recreación, pero todos y cada uno luego sienten un compromiso muy importante. Se genera un hermosa conexión conmigo y entre compañeros, que hace que cada clase sea un momento placentero y sanador. Qué decir de un estreno como es “Esencia de España”, que reúne 100 personas, 100 almas, 100 corazones, con un mismo objetivo: estrenar esta creación con amor y mucho respeto por la danza y el público, que nos acompaña y nos regala sus aplausos.