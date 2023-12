Positiva cobertura de cargos de magistrados

Lo de las vacantes era un tema que tuvo solución durante todo este año pero que inexplicablemente no fueron cubiertas. El anterior gobernador tenía a disposición las ternas elevadas por el Consejo Asesor de la Magistratura, pero no se inclinó por ninguno de ellos y las postulaciones se acumularon hasta alcanzar 47 en el propio sistema del Ministerio de Gobierno y Justicia. Y si bien no hay ninguna normativa que ponga plazos para elegir candidatos, la situación comenzó a complicarse según se denunció en el mismo Colegio de Abogados, donde se habló de una crisis institucional por la falta de jueces.