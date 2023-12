“No es el momento”, dice un legislador oficialista sobre la idea de reformar la Constitución

“Quizá haga falta una reforma constitucional, pero no solo cuestiones electorales. Una reforma debe contemplar los problemas reales de la gente. Hoy muchos tucumanos no tienen acceso a servicios, a agua, a luz, a cloaca; no tienen acceso a un techo propio. Si no, no tiene sentido una reforma constitucional”, había dicho Jaldo el martes en Panorama Tucumano, el programa de LG Play. Varios parlamentarios de la oposición se sumaron a la idea y consideraron que lo principal es modificar el régimen electoral. Chustek, en tanto, no cree que sea necesario abordar esa temática en este contexto del país.