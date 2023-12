Cuál es la fruta tropical que favorece la producción de colágeno y elimina las “patas de gallo” de la cara

Además de sus propiedades antienvejecimiento, la pitahaya ofrece una serie de otros beneficios para la salud. Un artículo publicado en el African Journal of Pharmacy and Pharmacology destaca que su consumo aumenta la inmunidad y mejora el rendimiento físico y mental. Rico en polifenoles y vitamina C, este fruto contiene betalainas, que han demostrado ser eficientes en el tratamiento de trastornos relacionados con el estrés.