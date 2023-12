Las víctimas de femicidio que deja 2023 en Tucumán

18 de septiembre

Belén Saravia (26) estaba realizando actividad física en un gimnasio de Villa Mariano Moreno. En el lugar se presentó su ex pareja, Cristian Allende (25), y, delante de otras personas, le disparó en la cabeza provocándole la muerte en el acto. El femicida escapó del lugar y terminó quitándose la vida en los predios del ex Arsenal. El joven no podía acercarse a la víctima por una orden judicial que había conseguido la joven que se dictara a su favor.