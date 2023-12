Nicolás Sánchez: "quiero seguir jugando en Los Pumas"

"Fue un año con muchas cosas. A lo largo de todos estos años me había tocado estar en una situación distinta, en la que había podido tener muchos más minutos de juego. Y si bien cada semana durante el Mundial tenía la ilusión de ir de arranque, creo que me sirvió como aprendizaje. De tratar de dar lo máximo, sin importar cuánto tiempo me tocara jugar. Si eran dos, cinco o 10 minutos, darlo todo en ese tiempo. Trato de tomarlo como eso: como un aprendizaje que me puede servir para el futuro. Porque las cosas no siempre salen como uno quiere o espera", saca en limpio el apertura formado en Lawn Tennis, cuya titularidad era pedida a gritos por la gente durante el Mundial.