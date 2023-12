Contepomi y una de las cuestiones que deberá resolver: quién será su 10

Experiencia no le falta. Conocimientos, tampoco. Y su condición de crack adentro de la cancha le confiere un plus de autoridad a su voz, por si le hacía falta. El tema está en su personalidad: Contepomi no es un tipo fácil. Su perfil está más cerca del de Ledesma que el de un “Huevo” Hourcade, por ejemplo, y por eso es más respetado que querido. De hecho, es un secreto a voces que su relación con algunos jugadores es cuando menos distante, y hasta cundió algún rumor basado en miradas y actitudes sobre una mala relación con el propio Cheika.