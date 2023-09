Nicolás Sánchez, al club de los "centenarios" de Los Pumas

Dicen que lo difícil no es llegar, sino sostenerse. Y tanto más difícil es hacerlo en un seleccionado como Los Pumas, nutrido constantemente con el talento que año a año emerge de los clubes a través del sistema de monitoreo y desarrollo que opera en las Academias UAR y Centros de Rugby. Después de 13 años y 99 partidos desde su debut con la camiseta argentina, Nicolás Sánchez sigue ahí, firme y demostrando que todavía es un jugador muy importante para el seleccionado mayor. Tanto así que, en su cuarto y último Mundial, todos reclaman que el 10 titular debe ser él, que la conducción del equipo debe volver a sus manos. No por simbolismo ni trayectoria, sino porque es el más capacitado del plantel para manejar los hilos del equipo y porque en el puesto de apertura, la experiencia es un gran plus. Y en este plantel, el único con más presencias que él en el seleccionado es su amigo Agustín Creevy, a quien superaba en cantidad de tests, pero la falta de continuidad a causa de las lesiones le permitió al hooker pasarlo y convertirse en el primer Puma "centenario".