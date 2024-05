El día que "Ringo" Bonavena visitó el penal de Villa Urquiza

En una conferencia de prensa, el pugilista opinó sobre el avance de la medicina deportiva. “A mí me visitaron dos médicos norteamericanos en el camarín y como no tenía consecuencias visibles de la lucha, me dijeron que estaba en libertad de acción. Además, tenía mis dos médicos particulares y grandes amigos: los doctores Paladino y Villafañe. Pero en Norteamérica no son tan severos como aquí”, describía.