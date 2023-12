Gran Hermano 2023: quién es Isabel, la diva anónima que sueña con la calle Corrientes

También agregó: "Me encanta verme bien. yo no podría estar con un hombre celoso, no tengo vergüenza, no tengo modestia, y no tengo culpa. Mi mamá me dijo 'sexo vas a tener donde quieras, como quieras', y le hice caso, al pie de la letra. Tengo mucha calle y experiencia, hoy para mí empieza otra vida, creo que termino en la calle Corrientes".