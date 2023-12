Árbol regresa con nuevas y viejas canciones

- Es que en esa época no es como ahora, les pasó a otros grupos como Babasónicos o Catupecu, y era un derecho de piso largo. Hoy todo es diferente, sacás un tema, se viraliza y sos popular. En nuestro tiempo no había plataformas digitales ni celulares. Fijate en el Duki, ya hizo dos River, eso era impensable. La música urbana cambió mucho el panorama. Las bandas clásicas como Guasones o los Cadillacs, responden a otra forma de trabajo. Por supuesto, hoy nos tenemos que adaptar, no hay discográfica sino un sello digital. No tenemos que diseñar un arte de tapa, cambió de todo. Y tenés varios lanzamientos más cercanos, un single cada mes o dos.