El fuerte relato de Néstor en Bloque sobre el abuso que sufrió en su familia a los seis años

"No tengo recuerdos de mi infancia. La psicóloga que me atendió me dijo que reprimía todo para no sufrir. Ahí fui cuando hice un click. Me dijo ‘un chico normal cuando se separan sus padres, qué hace... llora, vos qué hiciste cuando se separaron’ y respondí ‘nada’. Me tragaba todas las cosas. La música era como un canal para ir sacando esas cosas", concluyó Néstor en Bloque.