Horóscopo: qué nos deparan los astros para diciembre, el último mes del 2023

Por otro lado, no te quedará más remedio que asistir a una fiesta familiar. Será algo que no te haga mucha gracia porque tendrás que arreglar toda tu agenda, pero no lo podrás evitar, lo positivo es que lo pasarás mucho mejor de lo que imaginas. No te olvides de salir de compras, lo has estado retrasando y ya va siendo hora para ponerte al día. La suerte la tendrás de tu lado, solo si en Nochevieja llevas algo de color verde. Y recuerda que el día 22 de diciembre es el más corto del año, pero al que más provecho debes sacarle. Organiza mil planes para entonces y te sentirás muy realizada.