Balboa y Asociados: oportunidades de inversión en el Centro y en Yerba Buena

No obstante, Balboa considera que hay zonas en Yerba Buena que hoy por hoy representan una muy buena oportunidad de inversión. “Hace 10 años, el 80% de los lotes que estaban en barrios privados no tenían casas. Hoy es al revés: el 80% de esos lotes ya tiene sus casas. Y los terrenos que siguen disponibles se han revalorizado en el 50% o 100% el metro cuadrado. Algo similar está ocurriendo en la zona de la Solano Vera y Camino de Sirga: hay muchos barios privados y countries nuevos donde solamente el 20% de sus terrenos tienen casas. Hay una serie de obras de infraestructura que la van a revalorizar a esa zona. Se espera que hagan una platabanda, se están construyendo un par de estaciones de servicio y seguramente agregarán centros comerciales. Hoy en esa zona de San Pablo y El Manantial podés llegar a encontrar terrenos de menos de U$S 70 el metro, que en unos años seguramente valdrán mucho más”, advierte Álvaro, cuya empresa lleva 10 años en el mercado inmobiliario dedicándose a la compra, venta y alquiler de viviendas, locales comerciales, oficinas, terrenos para vivienda, terrenos industriales y fincas.