Metrocúbico Internacional transformó una casona icónica para su desembarco en la ciudad jardín

La casona permaneció cerrada durante una década y el objetivo de la compañía fue preservar el sello original de la fachada y sus aberturas de madera. En paralelo, se incorporaron elementos modernos como el hormigón visto y detalles en hierro para crear un ambiente único de perfil contemporáneo en la provincia. La sede permitió revivir una propiedad de 1.000 metros cuadrados en avenida Aconquija 998. Las obras de revitalización de la casa duraron al menos un año. Según precisó, Marino Marchesi, el gerente de Control de Gestión de Metrocubico Internacional que lideró esta transformación, los trabajos no modificaron elementos conceptuales. “La casa no estaba habitable, no tenía servicios ni el piso puesto. La estructura estaba lista, pero no las terminaciones. El cambio más grande fue la decisión de sacar la pileta de 23 metros que estaba en el jardín para mejorar la circulación vehicular desde el subsuelo”, agregó.