Reformas posibles: la Carta Orgánica del Banco Central

Javier Milei repetía que la dolarización era irrenunciable. Con el cambio de jugadores en el área económica ahora pone el énfasis en cerrar el Banco Central (casi lo mismo), aunque no en lo inmediato. Considera que es una carta fundamental para eliminar la inflación. Sin embargo, tal proyecto nunca se aprobará. No importa su utilidad, la iniciativa no tiene posibilidades de sumar en el Congreso los votos necesarios para ser ley. Y si pasara con éxito por el Poder Legislativo sería tachada de inconstitucional en los Tribunales. Posición discutible, pero segura.