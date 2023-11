Pareceres I: El ruido de las matemáticas

Se lo podría haber tomado en serio si no fuera porque en las elecciones municipales y autonómicas de mayo (dos meses antes de las generales), él mismo avaló la formación de gobiernos de su partido con Vox allí donde había conseguido más votos el socialismo. Y no se trataba de algo menor: arrebatarían al vencedor Castilla y León, Extremadura, y varios ayuntamientos importantes de Castilla La Mancha. Tampoco recordaba el candidato popular que en otro momento reciente, con distintos acuerdos, su partido no tuvo en cuenta la lista más votada para llegar a la comunidad y al ayuntamiento de Madrid o la comunidad de Andalucía ¿Si entonces valía esta operación matemática, por qué la sentía injusta cuando se la aplicaban a él? Ahora se ha echado a las calles cada domingo para pedir una suerte de resarcimiento, dilapidando en un corto lapso la fama de dirigente moderado con la que llegó a Madrid desde Galicia para encabezar la defenestración del anterior presidente de su partido, Pablo Casado.