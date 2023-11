Historias de una familia disfuncional

Ella había conocido a un par de esos amigos, gente rara como el tío. Hablaban de otra manera, como en otro idioma; se reían de cosas que ella no estaba segura de que fueran graciosas. En cierta ocasión, le costó discernir si estaba frente a un hombre o a una mujer y, cuando ya no aguantó y consultó a su papá, Amado no hizo más que soltar una carcajada. Sin embargo, su papá tampoco se veía muy cómodo junto a los amigos del tío Dave.