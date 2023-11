Qué hay para hacer este sábado en Tucumán

Una movilización orgullosa para concientizar a la población

Esta tarde, desde las 16, tendrá lugar la Marcha Tafí Viejo Orgulloso, que partirá desde avenida Perú y Alem para llegar a la plaza Bartolomé Mitre, donde tendrá lugar un gran cierre desde las 20 con la presencia de Dj Regner, Dj Patxi, Vramy, Ismael Fernández, Dua, Lil Java y TuCumbita, más intervenciones de La Chicho Campero (foto) y la conducción de Guido Guerrero. Esta movilización es el cierre del festival Diversival de arte y cultura LGBTIQ+, con ganado reconocimiento por su compromiso con la comunidad y la promoción de políticas inclusivas y pensado como una estrategia para respaldar las conquistas de derechos del colectivo, como la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Durante su desarrollo en esta semana, se multiplicaron las actividades como proyecciones, fiestas, recitales y, especialmente, charlas y testimonios para concientizar a distintos sectores de la sociedad. Entre las voces que se manifiestan está la de Andrea Campero, conocida artísticamente como La Chicho: “Si me preguntaran quién soy, diría que me identifico como camaleónica, lo que significa que puedo ser quien quiera ser. Soy nacida en Tafí Viejo. Actualmente tengo 26 años y comencé a explorar mi identidad a los 13 o 14 años, con la primera vez que me travestí; fue un gran paso y cambio identificarme como trans, declarar quién soy, a pesar de las expectativas de los demás. Hoy en día, gran parte de mi identidad se ha construido con el acompañamiento de mi familia y personas cercanas. Encontrar ese apoyo es esencial, entender que siempre hay alguien dispuesto a ayudar porque como sociedad debemos replantearnos cómo respondemos cuando alguien es víctima de violencia o discriminación debido a su identidad de género u orientación sexual”.