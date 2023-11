Sesión legislativa: heridas, reflexiones y advertencias por Milei

El ex diputado Mario Leito consignó que “el pueblo no se equivoca” y que el peronismo siempre respetará la voluntad popular, gane o pierda. “No coincidimos en nada con Milei, pero eso no va a ser motivo para que no ejerzamos el rol que la sociedad nos dio: oficialistas a nivel local y oposición a nivel nacional, para que no se vulnere ningún derecho”, avisó. Gabriel Yedlin invitó a la dirigencia política a reflexionar sobre lo sucedido el domingo.