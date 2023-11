Ricardo Bussi no asumirá en Diputados y se quedará con la banca de la Legislatura en Tucumán

Respecto de la banca de diputados, Bussi explicó que habló con el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos. "Me encomendó la tarea de continuar con el armado del espacio liberal libertario en Tucumán y el noroeste argentino. Además, -explicó Bussi-; desde ahora voy a trabajar en la relación Nación y Provincia. Me siento honrado por el rol que se me está otorgando en el gobierno de Milei. Asumo formalmente ser parte y referente de la transformación de nuestra Nación", insistió.