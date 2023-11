Patricia Bullrich ocupará el cargo de ministra de Seguridad en la administración de Javier Milei

Bullrich había concertado un acuerdo con el libertario después de su derrota en las elecciones generales. La titular del Pro se había referido previamente a la posibilidad de ocupar el cargo que desempeñó durante la gestión de Macri con Milei, aproximadamente tres días antes. En una entrevista con TN, manifestó: "Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto". No obstante, en esa misma entrevista, expresó su oposición a la fusión de los ministerios de Seguridad y Defensa.