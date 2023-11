Risas desde las cervezas hasta los fantasmas de las redes

- Soy hijo de la pandemia, tengo que decirlo así. Me hice conocido a causa de un audio de las cervezas: “la apa, la ipa, la upa...” . Empecé con eso encerrado en casa. Aquel audio es real porque los estaba insultando a unos amigos. Después empezó a viralizarse por todos lados hasta que muchos tictokeros los empezaron a usar en Buenos Aires. Mi mujer, que como toda mujer es visionaria, me dijo: “tenés que hacer algo con esto”. Y entonces empezaron mis cursos de stand up, del primero al tercero, y acá estamos. Por otro lado, este año salió lo de República del Tucumán, de hacer la voz en off. Antes fui empleado de comercio, 15 años (soy el que hizo el audio del empleado de comercio “La vida acá”), también trabajé en logística... la verdad es que hice de todo un poco hasta ahora. Estoy tratando de ponerle energía a esto, pero me está costando; no quiero dejar mis otras fuentes de trabajo. Trabajo desde los 15 años; nada me fue fácil, no tenía familia. Me doy maña para hacer de todo. Soy casado; tenemos dos hijos. Si estuviera solo capaz que pateaba el tablero y me dedicaba sólo a esto.