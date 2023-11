Riesgos aparejados al consumo de sustancias

El caso ocurrió el domingo pasado. No se sabe cómo se intoxicó la criatura, aunque sus mismos familiares reconocen que hay personas que consumen, con lo que dieron a entender la habitualidad de estas prácticas. Al respecto, en el caso de hace dos años –comentado en un texto editorial del 26 de julio pasado, titulado “La expansión de la droga en barrios vulnerables”- daba a entender que no sólo había consumo sino que estaba generalizada la venta de estupefacientes en ese vecindario. “El comentario del barrio siempre fue que el padre de ese chiquito vendía porquería, pero nunca lo vi hacerlo. El barrio está escandalizado por lo que está pasando, pero la realidad indica que aquí la venta de drogas se transformó en un trabajo. Si no le vendés para alguien, te ofrecen plata para que les escondás las drogas o las armas que ellos usan”, decía una vecina. Otro añadía que “la única manera de que esto no suceda más es que se deje de vender drogas en el barrio, pero eso es imposible. Están todos muy metidos en el negocio y cada vez hay más chicos que consumen”. Precisamente un psicólogo social con amplia experiencia de trabajo en barrios vulnerables dijo hace pocas semanas que hay niños de corta edad consumiendo drogas, dando a entender que la circulación de estas sustancias es generalizada. Ese operador social mencionó la forma en que está cambiando la convivencia. “Hay un proceso de legitimación de esta actividad ilícita… hay que entender que hay chicos que hoy crecen viendo a sus padres consumir o vender dosis”, explicó.